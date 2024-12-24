В Орле открылась выставка японской живописи и каллиграфии
Экспозиция представлена в музее изобразительных искусств.
В Орловском музее изобразительных искусств до 26 января работает выставка "Искусство Японии. Живопись, графика, декоративное искусство".
В экспозиции представлено свыше 50 произведений. Это созданные японскими мастерами в период с XVIII до середины XX веков живопись и каллиграфия в виде шелковых панно и висячих свитков, поздравительные открытки "суримоно", предметы быта и традиционный вид национальной одежды – кимоно.