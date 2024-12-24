Орловскому пенсионеру вернут похищенные мошенниками полтора миллиона рублей
Возместить ущерб обязали жителя Республики Башкортостан.
85-летнему жителю Орловской области вернут похищенные мошенниками полтора миллиона рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, пенсионер лишился денег после того, как перевел их по указанию злоумышленников на "безопасный счет".
Выяснилось, что карту для перевода за вознаграждение оформил житель Республики Башкортостан. Надзорное ведомство через суд обязало его вернуть сумму необоснованного обогащения – те самые похищенные полтора миллиона рублей.