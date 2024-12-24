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11:15, 24 декабря 2024 года Новобранцы орловской войсковой части приняли присягу Клятву служить Родине дали два десятка солдат.



Фото с сайта Орловской митрополии

Новобранцы войсковой части №03013 в Орле приняли присягу. Клятву служить Родине дали 26 солдат.



Их напутствовал председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Гаврюшин. Он благословил новобранцев на служение Отечеству, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Напомним, что осенний призыв в России завершится 31 декабря. Орловщина направит на срочную службу порядка 400 человек. Служить они будут в частях Ленинградского и Московского военных округов. К участию в СВО призывников привлекать не будут.









Артем Ежаков





