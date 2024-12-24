Ректор МГУ Садовничий награжден знаком "Гордость и Слава Орловщины"
Ученый удостоен награды за особые заслуги перед регионом.
Фото: социальные сети Андрея Клычкова
Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий награжден знаком признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и Слава Орловщины". Награду ученому вручил губернатор Андрей Клычков, сообщает региональный информационный портал.
Вручая награду, Андрей Клычков отметил, что Орловщина десятилетиями сотрудничает с МГУ. Он регулярно помогает в подготовке преподавательского состава Орловского госуниверситета.
"В будущем мы видим МГУ в качестве одного из главных партнеров по развитию научно-образовательной деятельности кампуса, который сегодня активно строится в городе Орле", – подчеркнул Андрей Клычков.
Также напомним, что ректор МГУ Садовничий имеет корни на орловской земле. Его мать родилась в Болховском районе в семье потомственных орловцев. В деревне Кривчая похоронен дед ученого.