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9:24, 24 декабря 2024 года

Ректор МГУ Садовничий награжден знаком "Гордость и Слава Орловщины"

Ученый удостоен награды за особые заслуги перед регионом.

Фото: социальные сети Андрея Клычкова

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий награжден знаком признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и Слава Орловщины". Награду ученому вручил губернатор Андрей Клычков, сообщает региональный информационный портал.

Вручая награду, Андрей Клычков отметил, что Орловщина десятилетиями сотрудничает с МГУ. Он регулярно помогает в подготовке преподавательского состава Орловского госуниверситета.
"В будущем мы видим МГУ в качестве одного из главных партнеров по развитию научно-образовательной деятельности кампуса, который сегодня активно строится в городе Орле", – подчеркнул Андрей Клычков.
Также напомним, что ректор МГУ Садовничий имеет корни на орловской земле. Его мать родилась в Болховском районе в семье потомственных орловцев. В деревне Кривчая похоронен дед ученого.


Артем Ежаков
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