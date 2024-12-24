Митрополит Тихон наградил орловских медиков

Наград удостоились медики областной клинической больницы.
Фото: Евгений Мартынов
Митрополит Орловский и Болховский Тихон удостоил церковных наград медиков областной клинической больницы. За большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19 владыка вручил заведующей пульмонологическим отделением Ольге Передельской медаль "Патриаршая благодарность".
Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, архиерейских грамот удостоились девять врачей и медсестер. Каждому также вручили икону святителя Луки Крымского.
Помимо этого, митрополит вручил икону Всех святых и другой уникальный образ святителя Луки Крымского главному врачу ООКБ Вадиму Мурадяну.