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12:49, 24 декабря 2024 года В орловском "Кванториуме" осваивают экологическую химию Такой кружок пока единственный в России.







В орловском "Кванториуме" осваивают экологическую химию с помощью современных приборов. Такой кружок пока единственный в России. Программу для него разработала учитель химии и биологии школы №51 города Орла Анастасия Капранова. По образованию она не только педагог, но и эколог.



Свою идею она смогла воплотить благодаря "Кванториуму", который открылся в школе в начале учебного года. Старшеклассники уже приступили к исследованиям, используя новое оборудование. Например, Кристина Алдошина изучала почву у родников в Дмитровском районе, где живут ее бабушка и дедушка. А Виктория Васина работает над проектом, связанным со смарт-теплицами и парниковым эффектом. Какие еще опыты и эксперименты проводят ученики с помощью нового оборудования, расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





