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19:27, 23 декабря 2024 года Каток на площади Ленина в Орле откроется 29 декабря А с 25 декабря там же начнет работу новогодняя ярмарка.



Фото: архив "Вестей"

Центральный каток на площади Ленина в Орле откроется 29 декабря в 17.00. Новогодняя ярмарка начнет свою работу с 25 декабря. Об этом сообщили в администрации города.



Кроме того, 27 декабря в 10.00 состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. А 28 декабря в 18.00 орловцев ожидает новогодняя развлекательная программа на площади Ленина. Узнать о других праздничных мероприятиях, которые пройдут в эти дни в Орле, можно на сайте городской администрации.





Сергей Мерцалов





