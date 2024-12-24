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21:03, 23 декабря 2024 года

Орловские волонтеры навестили переселенцев из приграничья

Уже более ста семей получили помощь в обустройстве быта на новом месте.



23 декабря орловские волонтеры начали свое новогоднее путешествие, чтобы посетить семьи, которые приехали из приграничных регионов. Многие остались жить на Орловщине. Среди них - многодетная семья Умаровых. Их дом сгорел после попадания ракеты.

Умаровы до сих пор с ужасом вспоминают тот день. Они быстро собрали вещи и отправились в путь. Уже почти полгода переселенцы из Курской области живут в селе Крутое Ливенского района, где их приютила родственница. Глава семьи сразу же вышел на работу, старшие дети учатся в местной школе, а младший сын посещает детский сад. Как обустроились семьи курян на новом месте и с какими сложностями столкнулись, смотрите сюжет Анастасии Миносьян.


Анастасия Миносьян
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