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20:30, 23 декабря 2024 года В одной из пятиэтажек под Орлом уже два месяца мерзнут люди При этом котельная, обеспечивающая населенный пункт теплом, выдает температуру выше 60 градусов.







Отопительный сезон в Орловской области длится уже два месяца, но в нашу редакцию продолжают поступать жалобы от орловцев на холодные батареи. Одна из последних - от жильцов пятиэтажного дома №13 на улице Ленина в Знаменке. Люди жалуются, что вынуждены обогреваться газом и электроприборами, потому что батареи в их квартирах остаются холодными.



Интересно, что котельная, которая обеспечивает отопление поселка, выдает температуру выше 60 градусов. При этом управляющая компания и теплосетевая компания утверждают, что в квартирах температурный режим соответствует нормам. В ситуации разбирался Антон Киселев.





Антон Киселёв





