В одной из пятиэтажек под Орлом уже два месяца мерзнут люди
При этом котельная, обеспечивающая населенный пункт теплом, выдает температуру выше 60 градусов.
Отопительный сезон в Орловской области длится уже два месяца, но в нашу редакцию продолжают поступать жалобы от орловцев на холодные батареи. Одна из последних - от жильцов пятиэтажного дома №13 на улице Ленина в Знаменке. Люди жалуются, что вынуждены обогреваться газом и электроприборами, потому что батареи в их квартирах остаются холодными.
Интересно, что котельная, которая обеспечивает отопление поселка, выдает температуру выше 60 градусов. При этом управляющая компания и теплосетевая компания утверждают, что в квартирах температурный режим соответствует нормам. В ситуации разбирался Антон Киселев.