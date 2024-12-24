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14:03, 24 декабря 2024 года Орловские активисты помогли спецназу Для бойцов они приобрели радиолокационную тарелку.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Тем временем на Орловщине продолжается одна из важнейших миссий - помощь военнослужащим, которые сейчас сражаются в зоне проведения СВО. "Народный фронт" Орловской области не только собирает для них большие посылки, но и отрабатывает точечные запросы.



Недавно к активистам обратился отец бойца бригады спецназа с просьбой помочь приобрести радиолокационную тарелку. Она крайне необходима, так как была повреждена во время выполнения боевой задачи. Замена уже доставлена на передовую. Об этом в своем телеграм-канале сообщили активисты "Народного фронта".







