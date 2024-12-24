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19:51, 23 декабря 2024 года В Колпнянском районе стала доступна процедура колоноскопии Теперь пациентам больше не нужно ездить на обследование в Орел.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Колпнянской районной больнице пациентам стала доступна процедура колоноскопии. В ноябре здесь появилась система эндоскопической визуализации стоимостью более 3,3 миллиона рублей. Теперь местным жителям не нужно ехать в Орел, чтобы пройти обследование. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



На сегодняшний день колоноскопия является самым точным методом диагностики заболеваний толстой кишки. Скрининговую колоноскопию рекомендуется проходить всем мужчинам и женщинам старше 50 лет.





Сергей Мерцалов





