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18:33, 23 декабря 2024 года К концу недели в Орловской области ожидается легкий мороз 28 декабря похолодает до минус двух градусов.



Фото: Ольга Супонева

К концу недели в Орловской области ожидается легкий мороз. 28 декабря в регионе похолодает до минус двух градусов. Ночью столбики термометров опустятся от -2 до -4, ветер 2-3 метра в секунду.



А вот до 25 декабря днем будет +1, возможен снег с дождем. 26-27 декабря днем – нулевая температура.



В пятницу, 27 декабря, днем возможны осадки в виде мокрого снега, а в ночь на субботу - в виде снега. Об этом сообщает тг-канал "Телераммы из Орла".











Сергей Мерцалов





