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19:01, 23 декабря 2024 года Борис Корчевников посетил Ливны Известный журналист поделился впечатлениями.



Фото: Борис Корчевников

Журналист Борис Корчевников побывал в Ливнах Орловской области. Он поделился впечатлениями в Telegram-канале.



Корчевников обратил внимание на то, что на табличках на стенах домов висят двойные названия улиц: современное и историческое.



– И мне понравилось это промежуточное решение, - констатировал журналист.



Также Корчевников заметил, что в городе практически отсутствуют вывески на иностранных языках или с англицизмами, в центре города стоит большой памятник святителю Николая, в местных ДК детвора режется в ливенскую гармошку, а на фермах, конюшнях и в полях кипит работа.



– Ливны дышат каким-то русским духом, духовным выздоровлением и тихим миром, - подытожил Корчевников.





Сергей Силаев





