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17:32, 23 декабря 2024 года

В орловской школе №35 стартовал конкурс Дедов Морозов

В коридорах гостей встречают десятки сказочных персонажей.

Фото: скриншот из видео городской администрации

В Орле продолжают готовиться к встрече Нового года. Городские улицы, площади и скверы уже украшены тематическими декорациями, а парки наполнились яркими огнями. Праздничное настроение царит и в учебных заведениях.

В школе № 35 проходит конкурс Дедов Морозов. В коридоре можно увидеть десятки сказочных персонажей, созданных руками учеников. Ребята работают в разных техниках, а помогают им педагоги и родители. При желании каждый может создать свою мини-копию Деда Мороза.

Жюри очень сложно выбрать лучшую поделку, ведь все работы уникальны. Поэтому победителя определяют путем тайного голосования.

Такой конкурс в 35-й школе проводится ежегодно, но каждый год меняется тема. В прошлые годы ученикам предлагали изготовить снеговика, елку и другие символы праздника, сообщили в пресс-службе городской администрации.


Сергей Мерцалов
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