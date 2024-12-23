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16:32, 23 декабря 2024 года Вадим Тарасов исполнил мечты юных орловцев Замгубернатора по планированию, экономике и финансам подарит ребятам детскую игрушку и сертификат для творческих занятий.



Фото: портал правительства Орловской области

Замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов исполнит мечты юных жителей региона в рамках "Елки желаний".



Он снял шарики с просьбами Екатерины Виноградовой и Валерии Ампилоговой. Они пожелали детскую игрушку и сертификат для творческих занятий, сообщает региональный информационный портал. Подарки передадут уже в ближайшее время.



Напомним, что ранее в "Елке желаний" принял участие губернатор Андрей Клычков. Он подарил гантели юному жителю ЛНР.





Артем Ежаков





