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12:06, 23 декабря 2024 года Ушел из жизни экс-руководитель управления здравоохранения Орловской области Михаил Широков Его не стало 21 декабря.



Фото из архива

Экс-сенатор от Орловской области Владимир Круглый сообщил об уходе из жизни многолетнего руководителя управления здравоохранения Орловской области Михаила Широкова.



– Вся трудовая деятельность Михаила Васильевича связана с медициной Орловщины. В самые сложные для страны годы, когда происходила масштабная реформа здравоохранения он возглавил управление здравоохранения нашего региона. Благодаря деятельности Михаила Васильевича переход на страховые принципы в медицине прошел без социальных потрясений. Удалось сохранить структуру здравоохранения региона, - отметил Владимир Круглый.



В памяти коллег Михаил Широков останется образцом интеллигентности, порядочности и высокого профессионализма, написал Круглый в Telegram-канале. Прощание состоится 23 декабря.





Сергей Силаев





