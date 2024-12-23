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14:28, 23 декабря 2024 года Свиней из Франции сняли с карантина в Орловской области Почти 300 животных признали здоровыми.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На территории Кромского района Орловской области сняли с карантина 291 голову чистопородных племенных свиней, ввезенных из Франции. На момент снятия с карантина животные признаны клинически здоровыми. Свиней привезли на кромское предприятие в ноябре.



По информации пресс-службы межрегионального Россельхознадзора, все необходимые мероприятия выполнены. Завезенные племенные свиньи введены в основное стадо для содержания и разведения.



Всего с начала 2024 года в Орловскую область ввезли более 500 голов племенных свиней и 4,68 миллиона инкубационных яиц кур из стран Евросоюза.





Сергей Силаев





