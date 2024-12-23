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13:59, 23 декабря 2024 года В Орле устроили праздник детям с приграничья Утренник провели для 30 ребят из Курской и Белгородской областей.







В Орле устроили праздник детям с приграничья. Утренник провели для 30 ребят из Курской и Белгородской областей – организовали конкурсы с различными викторинами. ГТРК "Орел" тоже присоединилась к утреннику. Для ребят наш коллектив собрал мягкие игрушки. Подробности в сюжете Эльзы Ахмедбековой.





Эльза Ахмедбекова





