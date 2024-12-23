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10:47, 23 декабря 2024 года Орловцам помогут восстановить имущество, пострадавшее из-за БПЛА Встречу с жителями провел глава Орловского округа.



Фото из архива

Глава Орловского муниципального округа Александр Черных встретился с жителями деревни Киреевка, чье имущество пострадало в результате падения беспилотника. Это случилось в ночь с 13 на 14 декабря.



– В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы оказания материальной помощи пострадавшим. Мы приложим все возможные усилия, чтобы оказать необходимую поддержку и помочь восстановить утраченные ресурсы, - написал глава муниципалитета в соцсетях.



Напомним, что в ночь на 14 декабря в регионе были сбиты 11 вражеских беспилотников. Глава региона сообщал, что было повреждено остекление нескольких частных домов.





Сергей Силаев





