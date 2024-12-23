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12:46, 23 декабря 2024 года Спасатели посреди ночи освободили палец орловчанки от кольца Пришлось применять слесарный инструмент.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В два часа ночи 23 декабря сотрудникам МЧС пришел вызов с улицы Октябрьской в Орле, где у женщины распух палец из-за застрявшего на нем кольца. Спасателям пришлось применять слесарный инструмент. Украшение успешно сняли.



За прошедшие выходные орловские спасатели выезжали на вызовы 25 раз, из них семь выездов пришлись на пожары, 18 – на помощь населению и различные происшествия.





Артем Ежаков





