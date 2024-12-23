Первый замгубернатора Орловщины подарил юному луганчанину смарт-часы
Владимир Ивановский исполнил желание Елисея Гербача.
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"
Первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский принял участие в "Елке желаний". Он исполнил желание 12-летнего Елисея Гербача из Троицкого района ЛНР. Мальчик попросил смарт-часы, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Ранее к акции присоединился губернатор Андрей Клычков. Он подарил гантели 12-летнему Ярославу из ЛНР. Презент от Андрея Клычкова передала глава Троицкого района.