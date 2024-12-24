Юные орловские хоккеисты выиграли первенство Брянской области по хоккею
В открытом региональном турнире также участвовали команды из Калуги, Курска, Орла, Смоленска.
ОАУ ДО ОО "Спортивная школа "Ледовое поколение"
Юные орловские хоккеисты выиграли Первенство Брянской области по хоккею. В открытом региональном турнире среди команд 2014 – 2015 годов рождения кроме хозяев приняли участие также команды из Калуги, Курска, Орла, Смоленска. В полуфинале орловцы обыграли 4:2 сверстников смоленского "Славутича".
В решающем матче "Ледовому поколению" противостоял стародубский "Олимп". Итог – победа 3:1. Отметим, что титула победителя первенства Брянской области наша команда добивается второй год подряд.