Орловчанка отсудила у мэрии больше 200 тысяч рублей за провал в колодец

Из-за падения женщина потеряла возможность грудного вскармливания.

Орловчанка отсудила у мэрии больше 200 тысяч рублей за падение в незапертый смотровой колодец подземной теплотрассы. Суды в двух инстанциях постановили компенсировать женщине моральный вред, материальный ущерб, расходы на оплату экспертизы и государственной пошлины.



Инцидент случился в районе улиц Красноармейская и Сурена Шаумяна. Видимость была плохая из-за сильного дождя и отсутствия освещения, а сам колодец не был обнесен запрещающими знаками и ограждениями.



Из-за падения орловчанка получила ушибы, кровоподтеки и ссадины. Также женщина потеряла возможность грудного вскармливания. Врачи назначили ей долгосрочное лечение и реабилитацию.