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10:03, 23 декабря 2024 года В Орловской области водитель "Лады" отправил пешехода на больничную койку ДТП случилось вечером 21 декабря.



Фото: управление ГАИ по Орловской области

В десятом часу вечера 21 декабря на трассе "Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое" случилось ДТП с пострадавшим. По данным регионального управления ГАИ, водитель "Гранты" сбил 38-летнего пешехода. Мужчина находился на проезжей части.

С травмами пешехода доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали.

За прошедшие выходные в Орловской области случилось 23 ДТП, пострадали два человека.





Артем Ежаков





