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10:03, 23 декабря 2024 года
В Орловской области водитель "Лады" отправил пешехода на больничную койкуДТП случилось вечером 21 декабря.
Фото: управление ГАИ по Орловской области
В десятом часу вечера 21 декабря на трассе "Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое" случилось ДТП с пострадавшим. По данным регионального управления ГАИ, водитель "Гранты" сбил 38-летнего пешехода. Мужчина находился на проезжей части.
С травмами пешехода доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали.
За прошедшие выходные в Орловской области случилось 23 ДТП, пострадали два человека.
Артем Ежаков