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9:32, 23 декабря 2024 года

В Орле ряд маршрутчиков попался на отключении ГЛОНАСС

Передачу данных проверили по 48 автобусам, следующих через автовокзал в сторону "ГРИННа".


В Орле проверили работу системы ГЛОНАСС в муниципальном транспорте. Передачу данных проверили по 48 автобусам, следующих через автовокзал в сторону "ГРИННа".

Как сообщили в городской администрации, нарушения были выявлены по маршруту №15, а также ряду межмуниципальных. В общей сложности, ГЛОНАСС был отключен в 13% случаев. По фактам нарушений с подрядчиками ведется претензионная работа.

Напомним, что на позапрошлой неделе в Орле перевозчиков припугнули отменой повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Им дали неделю на исправление ситуации с общественным транспортом, на работу которого горожане оставляли многочисленные жалобы. В случае невыполнения требований может быть наложено вето на ранее принятое решение по повышению тарифа на проезд. Напомним, что 27 ноября в ходе сессии Орловского городского совета народных депутатов одобрено повышение проезда в общественном транспорте областной столицы. С 1 января 2025-го года за проезд по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля. Таким образом, цена за поездку вырастет на четыре рубля.


Артем Ежаков
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