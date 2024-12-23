В Орловской области молодой водитель протаранил дерево
В ДТП пострадал человек.
Фото: управление ГАИ по Орловской области
В три часа ночи 22 декабря на трассе "Болхов – Орел – Витебск" случилось серьезное ДТП. По данным регионального управления ГАИ, молодой водитель "Лады" не учел скорость и интенсивность движения, особенности и состояние машины, а также дорожные и погодные условия, из-за чего съехал с дороги и врезался в дерево.
Пострадавшего 20-летнего пассажира доставили в Болховскую ЦРБ и отпустили после осмотра.
За прошедшие выходные в Орловской области случилось 23 ДТП, пострадали два человека.