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17:01, 22 декабря 2024 года

В Орловской области утвердили мероприятия, направленные на повышение рождаемости

Меры поддержки рассчитаны на ближайшие три года.

Фото из архива

В Орловской области утвердили перечень мероприятий, направленных на повышение рождаемости в регионе. Документ рассчитан на 2025-2027 годы и опубликован на сайте областного правительства.

Так, в планах создать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Орловцы смогут воспользоваться коляскими, кроватками, пеленальными столиками и другими вещами, предназначенными для студенческих, молодых и малообеспеченных семей одиноких матерей. Такие пункты появятся на базе бюджетных организаций в областном центре и ряде районов. До конца 2027 года такую помощь должны получить 2 400 семей.

Также планируется организовать кратковременный присмотр за детьми до трех лет в организациях соцобслуживания, а также на дому – "социальная няня" будет доступна для студенческих, молодых и малообеспеченных семей одиноких матерей. Таким видом поддержки смогут воспользоваться 240 семей. Исполнителем выступит комплексный центр соцобслуживания Мценска и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла.

Молодой семьей считается та, в которой возраст каждого из супругов либо единственного родителя не превышает 35 лет, сказано в документе.


Сергей Силаев
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