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16:34, 22 декабря 2024 года Под Орлом распахнул двери дом культуры Новоселовский ДК снова работает после капремонта.



Фото: администрация Орловского муниципального округа

В Орловском муниципальном округе после капитального ремонта открылся Новоселовский сельский Дом культуры.



– Обновленный Дом культуры продолжит быть настоящим очагом творчества и досуга, где каждый сможет найти занятия по душе. Напоминаем, что в нашем округе работают множество творческих коллективов, имеющих звания "заслуженный", "народный" и "образцовый". Они продолжают развиваться и воспитываться в атмосфере поддержки и творчества, - отметили в пресс-службе местной администрации.



Капремонт проводился в рамках национального проекта "Культура". На церемонии открытия были вручены почетные грамоты и благодарности.





Сергей Силаев





