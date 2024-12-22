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16:55, 22 декабря 2024 года

Плюсовая температура и осадки ожидаются в Орловской области

Публикуем прогноз на предновогоднюю неделю.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области с 23 по 29 декабря столбики термометров покажут как положительные, так и отрицательные значения.

С 23 по 25 декабря днем будет +1, в понедельник и вторник возможен снег с дождем, в среду без осадков. Ветра практически не будет, температура ночью от 0 до -3, давление постепенно повысится от 741 до 755 мм.рт.ст.

С 26 по 27 декабря днем будет 0 градусов, а 28 декабря похолодает до -2. Ночью столбики термометров будут опускаться от -2 до -4, ветер 2-3 м/с, давление 759-763 мм.рт.ст. В пятницу днем возможны осадки в виде мокрого снега, а в ночь на субботу – в виде снега.


Сергей Силаев
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