Прокурор поручил провести проверку по факту нарушения прав инвалида в Орловской области
Информация появилась в местных СМИ.
Фото из архива
Прокуратура Орловской области проводит проверку информации в СМИ о противоправном поведении подростков в Ливенском районе. По данным издания "Уездный город", группа из десяти и более подростков приходит к дому инвалида, они окружают и избивают его, бьют стекла в доме, ломают дверь и кричат матом.
– Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также проверяется соблюдение законодательства в сфере социального обеспечения граждан, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.