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13:57, 22 декабря 2024 года Прокурор поручил провести проверку по факту нарушения прав инвалида в Орловской области Информация появилась в местных СМИ.



Фото из архива

Прокуратура Орловской области проводит проверку информации в СМИ о противоправном поведении подростков в Ливенском районе. По данным издания "Уездный город", группа из десяти и более подростков приходит к дому инвалида, они окружают и избивают его, бьют стекла в доме, ломают дверь и кричат матом.



– Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также проверяется соблюдение законодательства в сфере социального обеспечения граждан, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Ход и результаты проверки находятся на контроле.





Сергей Силаев





