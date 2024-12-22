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13:48, 22 декабря 2024 года В Орле установили рекорд России Это сделали представители кулинарного кластера на фестивале пряников.







В Орле состоялся фестиваль под названием "ПряникФест". На нем собрали самую большую гирлянду в России из пряников – в нее вошли 350 элементов. Рекорд установили представители Орловского кулинарного кластера.



Помимо установления рекорда, на мероприятии можно было попробовать пряники и научиться их расписывать. Свои угощения представили не только орловцы, но и жители других регионов страны.



На празднике традиционной выпечки побывала корреспондент "Вести-Орел" Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





