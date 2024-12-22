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11:19, 22 декабря 2024 года В Кромском районе стартовал турнир по гонкам дронов Соревнование проводят на базе Черкасской СОШ.



Фото: Анастасия Дорохова

В Кромском районе Орловской области 22 декабря начался региональный турнир по гонкам дронов "Кибервьюга-2024". Участие принимают более 60 человек. Это орловцы и гости из двух соседних регионов: Брянской и Курской области.



Сначала у спортсменов запланированы тренировочные полеты, затем квалификация и отдых. После обеда лучших выявят в финале класса "75 мм", классе "Технический симулятор", а также среди операторов учебных дронов. Награждение состоится во второй половине дня.





Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вестей".





Сергей Силаев





