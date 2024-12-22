Белгородский ухажер украл у орловчанки 120 тысяч рублей
Пара познакомилась в интернете.
Фото из архива
Жительница Орла лишилась 120 тысяч рублей после встречи с мужчиной. Полицейские выяснили, что орловчанка переписывалась с жителем Белгородской области и пригласила его в гости. После ухода нового знакомого у женщины пропала крупная сумма денег из сумки.
Житель Белгорода был доставлен в Орел полицейскими, он сознался в хищении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Мужчина вернул украденные деньги, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.