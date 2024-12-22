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16:01, 22 декабря 2024 года Белгородский ухажер украл у орловчанки 120 тысяч рублей Пара познакомилась в интернете.



Фото из архива

Жительница Орла лишилась 120 тысяч рублей после встречи с мужчиной. Полицейские выяснили, что орловчанка переписывалась с жителем Белгородской области и пригласила его в гости. После ухода нового знакомого у женщины пропала крупная сумма денег из сумки.



Житель Белгорода был доставлен в Орел полицейскими, он сознался в хищении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Мужчина вернул украденные деньги, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей Силаев





