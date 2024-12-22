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10:38, 22 декабря 2024 года В Орловской области подвели итоги "Вахты памяти - 2024" Встреча прошла в военно-историческом музее.







В военно-историческом музее Орла подвели итоги "Вахты памяти - 2024". За год орловским поисковикам удалось поднять 108 защитников Отечества.



– Имена 26 бойцов удалось установить, в том числе одного летчика. Сейчас, на данный момент, 8 медальонов у нас находится на экспертизе, - рассказал председатель регионального отделения "Поисковое движение России" Сергей Щербатый.



На первом этаже музея открылась выставка, посвященная событиям 1943 года в Новосильском и Залегощенском районах Орловщины. Здесь представлены находки с мест сражений вблизи села Вяжи. Оттуда советские войска перешли в наступление, операция получила название "Кутузов".



Подробнее расскажет Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





