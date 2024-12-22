Объект ТЭК под Орлом серьезно не пострадал после атаки БПЛА
Средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией региона.
Фото из архива
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утром 22 декабря сообщил о последствиях атаки вражеских беспилотников на объект топливной инфраструктуры.
– К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет, - написал глава региона в Telegram-канале.
Всего средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 дронов. Клычков поблагодарил оперативные службы за самоотверженную работу.