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10:01, 22 декабря 2024 года В Орле прошел конкурс красоты "Мистер и Мисс ОГУ" В нем приняли участие 18 студентов орловского госуниверситета.







В опорном вузе подвели итоги конкурса красоты "Мистер и Мисс ОГУ". Он проводится уже четверть века, и каждый год здесь зажигаются новые звезды.



В этот раз участники вложили много сил и энергии в подготовку. В течение двух месяцев они ежедневно репетировали, разучивали песни, танцевальные движения и речи. Кроме того, им пришлось освоить "походку по подиуму".



Жюри пришлось нелегко, ведь из 18 участников нужно было выбрать всего двоих победителей. В итоге титулы Мистер и Мисс ОГУ" завоевали Никита Головин и Анна Вакарева.





Елена Степовая





