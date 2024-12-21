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17:39, 21 декабря 2024 года В Орле прошла военно-спортивная игра "Внуки Маргелова" Два десятка команд продемонстрировали свою силу, ловкость и умение действовать слаженно.







В Орле состоялась военно-спортивная игра "Внуки Маргелова". В соревнованиях приняли участие двадцать три команды со всей Орловщины, которые продемонстрировали свою силу, ловкость и умение действовать слаженно. Более ста юных воспитанников патриотических клубов боролись за право называться молодыми десантниками.



Для некоторых ребят этапы игры стали настоящим испытанием не только на физическую подготовку, но и на силу духа. В трудные минуты им на помощь приходили остальные члены команды. Курс молодого бойца прошел и наш корреспондент Антон Сорокин.





Антон Сорокин





