Судебные приставы из Орловской области поздравили курскую многодетную семью
Встреча прошла в рамках акции "Елка желаний".
Фото: Антон Сорокин
Судебные приставы из Орловской области посетили курскую многодетную семью. Встреча состоялась в рамках Всероссийской акции "Елка желаний".
В семье Корецких воспитываются трое детей, и каждый из них получил подарок. Вместе с орловскими судебными приставами в гости к курянам отправилась и наша съемочная группа. Смотрите сюжет в ближайших выпусках "Вести-Орел".