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15:07, 21 декабря 2024 года Актеры Орловского театра кукол подарили детям новогоднюю сказку 20 декабря состоялась премьера спектакля "Щелкунчик".







Юные жители Орла с нетерпением ждали начала сказочного представления, которое должно было погрузить их в мир волшебства и чудес. "Щелкунчик" - это удивительная история, выделяющаяся среди множества других сказок. Она рассказывает о том, как благодаря силе чувств и любви игрушка может превратиться в настоящего человека.



Премьерный показ спектакля состоялся 20 декабря и собрал полный зал. В Орловском театре кукол "Щелкунчик" будет идти ежедневно до самого Нового года.



Первые зрители уже окунулись в это волшебное представление, где на одной сцене оживают куклы, тени и весь мир нестареющей сказки Гофмана. Вместе с ними за сказочным действом наблюдала Эва Стасюлевич.









Эва Стасюлевич





