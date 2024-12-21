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15:07, 21 декабря 2024 года

Актеры Орловского театра кукол подарили детям новогоднюю сказку

20 декабря состоялась премьера спектакля "Щелкунчик".



Юные жители Орла с нетерпением ждали начала сказочного представления, которое должно было погрузить их в мир волшебства и чудес. "Щелкунчик" - это удивительная история, выделяющаяся среди множества других сказок. Она рассказывает о том, как благодаря силе чувств и любви игрушка может превратиться в настоящего человека.

Премьерный показ спектакля состоялся 20 декабря и собрал полный зал. В Орловском театре кукол "Щелкунчик" будет идти ежедневно до самого Нового года.

Первые зрители уже окунулись в это волшебное представление, где на одной сцене оживают куклы, тени и весь мир нестареющей сказки Гофмана. Вместе с ними за сказочным действом наблюдала Эва Стасюлевич.




Эва Стасюлевич
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