Прокурор Орловской области Алексей Тимошин подвел итоги года
Журналисты смогли задать ему интересующие вопросы.
Череду пресс-конференций, посвященных подведению итогов года, приняла прокуратура Орловской области. На вопросы журналистов отвечал глава надзорного ведомства Алексей Тимошин.
Среди наиболее актуальных тем - старт отопительного сезона, контроль за вывозом мусора, защита прав детей-сирот. Все поднятые вопросы можно назвать злободневными, наболевшими. Но, как стало понятно из ответов, не безысходными. Подробности - в сюжете Антона Киселева.