В Орле инспекторы побеседовали с курьерами служб доставки
Им напомнили о необходимости соблюдения ПДД.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Орле инспекторы провели беседу с курьерами служб доставки. Владельцам электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
Особое внимание уделили вопросам управления данной техникой в темное время суток, проезду перекрестков, соблюдению скоростного режима. Полицейские также вручили курьерам тематические памятки, чтобы закрепить полученную информацию. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.