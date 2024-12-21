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16:18, 21 декабря 2024 года В Орловской области обследуют места, где пройдут новогодние праздники Одна из таких проверок состоялась в Мценском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники МЧС России по Орловской области продолжают инспекцию мест, где будут проходить новогодние праздники. Недавно они провели противопожарный инструктаж в Мценске и Мценском районе.



Должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий, ознакомили с правилами эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Им также напомнили о запрете использования пиротехники и фейерверков в зданиях и помещениях.



Особое внимание уделили проверке автоматической пожарной сигнализации и умению персонала ею пользоваться. Кроме того, были проверены первичные средства пожаротушения и пути эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.







Сергей Мерцалов





