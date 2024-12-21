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11:24, 21 декабря 2024 года "Елка желаний" продолжает исполнять мечты юных орловцев В Орле подарки вручили ребятам, чьи отцы сражаются на СВО.



Фото: администрация города Орла

"Елка желаний" продолжает радовать юных орловцев. Накануне в региональном Штабе общественной поддержки в рамках благотворительной акции подарки получил 21 ребенок. Их отцы сейчас сражаются за независимость нашей страны в зоне проведения СВО.



Как рассказали в мэрии Орла, для детей подготовили увлекательную новогоднюю интермедию. После представления детвора получила долгожданные подарки.



Ребятам вручили сертификаты в "Детский мир", где они вместе с родителями смогут выбрать для себя что-то особенное на Новый год. А те, кто определился с подарком заранее, получили заветный презент прямо из рук Деда Мороза.





Сергей Мерцалов





