В Орле на отлов и содержание бездомных животных выделяют три миллиона рублей

Подрядчика уже ищут.

Мэрия Орла разместила на Госзакупках открытый конкурс на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. Начальная цена составляет три миллиона рублей. Подачи заявок ждут до 9 января.



Судя по проекту контракта, соглашение будет действовать по 30 мая 2025-го года, а в части содержания в приюте собак, в том числе покусавших людей или животных – по 9 июля. Договор начнет действовать с момента его заключения.



Будущий подрядчик обязуется ловить бездомных животных на основании письменных заявок, при необходимости оказывать первую ветеринарную помощь, содержать в соответствии с их биологическими особенностями, маркировать, стерилизовать и так далее.