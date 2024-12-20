Андрей Клычков принял участие в заседании Госсовета

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18:47, 20 декабря 2024 года
Андрей Клычков принял участие в заседании ГоссоветаЕго провел президент Владимир Путин.
Фото: архив "Вести-Орел"
Президент России Владимир Путин 20 декабря провел заседание Госсовета в Москве. В мероприятии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В самом начале президент подчеркнул, что в 2024-м году было сделано многое, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе, и отметил, что негативную тенденцию снижения рождаемости и поздних браков в РФ надо переломить. Затем глава государства заявил, что семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья, и предложил повысить для молодых женщин пособия по беременности и родам до прожиточного минимума.
Кроме того, глава государства объявил 2025-й год Годом защитника Отечества.
Сергей Силаев