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18:03, 20 декабря 2024 года
В Орловской области нет дефицита физраствораДля покупки есть упаковки с фасовкой в 5 и 10 миллилитров.
В Орловской области нет дефицита физраствора. Департамент здравоохранения региона сообщил, что в аптечной сети "Орелфармации" есть достаточный запас упаковок с фасовкой в 5 и 10 миллилитров.
Что касается фасовки по 200 и 400 миллилитров, то их в рознице нет, они покупаются больницами самостоятельно.
Напомним, что 19 декабря в ходе прямой линии Владимир Путин объяснил дефицит физраствора проблемами с его упаковками. В данный момент меры по решению проблемы приняты.
"Указанные фасовки в розничной сети «Орелфармации» отсутствуют, так как в настоящее время фасовка по 200, 400 миллилитров №1 отсутствует на рынке", – добавили в депздраве.
Артем Ежаков
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