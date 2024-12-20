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18:03, 20 декабря 2024 года В Орловской области нет дефицита физраствора Для покупки есть упаковки с фасовкой в 5 и 10 миллилитров.





В Орловской области нет дефицита физраствора. Департамент здравоохранения региона сообщил, что в аптечной сети "Орелфармации" есть достаточный запас упаковок с фасовкой в 5 и 10 миллилитров.



Что касается фасовки по 200 и 400 миллилитров, то их в рознице нет, они покупаются больницами самостоятельно.

"Указанные фасовки в розничной сети «Орелфармации» отсутствуют, так как в настоящее время фасовка по 200, 400 миллилитров №1 отсутствует на рынке", – добавили в депздраве. Напомним, что 19 декабря в ходе прямой линии Владимир Путин объяснил дефицит физраствора проблемами с его упаковками. В данный момент меры по решению проблемы приняты.





Артем Ежаков





