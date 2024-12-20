Орловцы стали участниками прямой линии Владимира Путина
Жители региона направили главе государства более 12 тысяч обращений.
Орловцы стали участниками прямой линии и итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Жители региона направили главе государства более 12 тысяч обращений.
Жители Орловской области интересовались у президента социальной политикой, здравоохранением, ЖКХ, экономикой и жильем. К примеру, Юлия Безлепкина вместе с другими пациентами гемодиализного центра попросила решить вопрос с дорогой, чтобы водители могли подвозить пациентов прямо к медучреждению. Михаил Сорокин озвучил свою мечту – попасть на Кремлевскую елку, Нина Туленкова просто пожелала президенту и россиянам здоровья.
Это лишь несколько примеров. Как отметил руководитель орловского исполкома "Народного фронта" Владимир Филонов, по каждому вопросу будет дана обратная связь.