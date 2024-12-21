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20:45, 20 декабря 2024 года В Орловской области собрали 4,7 миллиона тонн зерновых и масличных культур Аграрии подводят итоги уходящего года.







В Орловской области собрали 4,7 миллиона тонн зерновых и масличных культур. На долю масличных пришелся миллион тонн. Таких цифр аграриям удалось достичь, несмотря на капризы погоды: весной в регионе погибло 16 тысяч гектаров растений, которые пришлось заново пересевать, в августе и сентябре практически не было дождей.



Ежегодно из федерального бюджета в регион направляются порядка 300 миллионов рублей, чтобы нивелировать риски аграриев. Также в этом году сельхозпредприятия получили 25 миллионов рублей компенсации от страховых компаний из-за потерянного урожая.





Анастасия Миносьян





