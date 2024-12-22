Жители Орла могут отправить письмо Деду Морозу

Почтовый ящик установлен в городском парке у новогодней елки.
Фото: Городской парк культуры и отдыха
Жители Орла имеют возможность отправить письмо Деду Морозу. Почтовый ящик для писем установлен в городском парке культуры и отдыха рядом с новогодней елкой.
- Каждый год мы загадываем желания под бой курантов, веря, что они непременно сбудутся. В эти волшебные дни мир наполняется радостью, надеждой и ожиданием чуда. И хотя многие из нас давно уже не дети, что может быть более наивным и чудесным, чем написать письмо Деду Морозу, пусть даже от взрослого человека? - отметили в Городском парке культуры и отдыха.