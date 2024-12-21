В Малоархангельске закончили благоустройство "Трубочки"
Общественная территория преобразилась в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области
В Малоархангельске закончили третий этап благоустройства общественной территории "Трубочка". Общественная территория преобразилась в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На это потратили 530 тысяч рублей, сообщает региональный информационный портал.
На объекте обустроили площадку и установили малую архитектурную форму "Купель". За счет экономии купили лавочки и электрические опоры для освещения общественной территории.